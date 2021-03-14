الجيش في مأرب بلا مرتبات.. مصدر عسكري يكشف المستور ويواجه حكومة معين بعدة حقائق

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 782

أكد مصدر عسكري، اليوم الأحد، استمرار انقطاع مرتبات القوات المسلحة بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن) والتي تخوض معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وكشف المصدر في حديث لموقع (مأرب برس) أن الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك ومنذ عودتها الى عدن ،نهاية ديسمبر 2020، قامت بصرف وتحويل راتب واحد فقط للجيش الوطني في مأرب.

والرواتب المتأخرة التي لم تصرف للمناطق العسكرية التي تخوض المعارك ضد مليشيا الحوثي في مأرب، هي (10 أشهر خلال عامين، 8 أشهر متأخرات 2020، حيث تم صرف مرتبات 4 اشهر فقط عام 2020)، اضافة الى مرتب شهرين خلال العام الحالي 2021) وفقا للمصدر.

وسبق ان اعلنت الحكومة في اكثر من مرة التزامها بصرف مرتبات الجيش لجميع المناطق ،وتقديم الدعم والامكانات اللازمة للجيش الوطني واحتياجات المعركة، الا ان ذلك لم يحدث.

كما قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية مهمتها توفير الدعم للجيش في مارب، واعلنت اللجنة عن مصفوفة من الاجراءات والخطوات لدعم مأرب،دون نتائج،بحسب تأكيد المصدر .

واعلنت الحكومة عن فتح حسابات في البنك المركزي بعدن لجمع الدعم والتبرعات للجيش في مارب، وهذه التبرعات-كما يقول المصدر العسكري- يتم توريدها الى الحساب المركزي في عدن واللجنة الحكومية هي التي تدير الحساب وتتصرف فيه.

واشار المصدر الى انه في الوقت الذي تقول فيه الحكومة بانها لم تتمكن من تحويل ونقل مرتبات الجيش من البنك في عدن وتحويلها الى مارب نتيجة الظروف والعوائق؛ فانها بدأت الاسبوع الماضي بصرف مرتبات شهر اكتوبر 2020 للمنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة في عدن وابين ولحج والضالع وتعز، وكذلك المنطقة الثانية المتمركزة في المكلا حضرموت.

كما اعلن رئيس الحكومة معين عبدالملك في وقت سابق ان حكومته ستقوم بصرف راتبين كل شهر (راتب شهر وراتب من المتاخرات) للوحدات العسكرية في عدن.

يشار أن اصوات عدة رسمية وشعبية، طالبت مرارا الرئاسة والحكومة بسرعة صرف مرتبات جميع منتسبي الجيش الوطني، لاسيما القوات التي تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في اكثر من جبهة.