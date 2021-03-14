«مشرفون حوثيون» في أميركا ودول اوروبية لهذه المهمة.. والابتزاز الحوثي يتجاوز اليمن يوم تاريخي في السعودية والمستفيد نحو 7 ملايين عامل باستثناء 5 مهن الجيش في مأرب بلا مرتبات.. مصدر عسكري يكشف المستور ويواجه حكومة معين بعدة حقائق تحذيرات من تفشي وباء كورونا من جديد في عدة محافظات يمنية «آخر احصائية» حيا أبطال المحافظة وحذر بعض الشخصيات.. محافظ إب يخرج عن صمته ويكشف عن تحرك عسكري مساند لمعارك تعز قرارات سعودية مفاجئة تخص الكفالة وخبير يتحدث عن النتائج زيدان يحطم الرقم القياسي ل ديل بوسكي غضب القبائل يتصاعد والعزائم تفضح المليشيات الحوثية في صنعاء تفاصيل محرقة صنعاء تعذيب بالكهرباء وإبتزاز حوثي وتم دفنهم على عجل وسط تكتم إعلامي تفاصيل عمليات غسل الأموال تعصف بالعملة اليمنية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البلاد
حذرت مصادر طبية من تفشي جديد لفيروس كورونا في عدة محافظات يمنية.
وخلال الايام الاخيرة لوحظ ارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس وفقا لما تعلن عنه لجنة الطوارئ العليا الخاصة بمواجهة كورونا في اليمن.
ولا تشمل احصائيات اللجنة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين ينكتمون عن اي معلومات حول تفشي الوباء منذ ظهوره لاول مرة في اليمن في ابريل العام الماضي.
وامس السبت أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوائ، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 4 محافظات خلال الساعات الاخيرة.
وأوضحت اللجنة في إيضاحها اليومي، في تغريدة -رصدها مأرب برس- على تويتر- أنها سجلت 42 حالة إصابة جديدة و4 حالات وفاة في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وتعز.
واشارت الى ان الحالات الجديدة الـ42 توزعت على محافظات حضرموت ب33 حالة والمهرة 5 حالات وشبوة حالتين وتعز حالتين.
أما حالات الوفاة والشفاء، فقالت اللجنة انها سجلت 4 حالات و3 حالات شفاء جميعها من حضرموت
ووفق احصاء اللجنة، فإن إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن (2771) منها (683) وفاة و(1472) تعافي.