تحذيرات من تفشي وباء كورونا من جديد في عدة محافظات يمنية «آخر احصائية»

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذرت مصادر طبية من تفشي جديد لفيروس كورونا في عدة محافظات يمنية.

وخلال الايام الاخيرة لوحظ ارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس وفقا لما تعلن عنه لجنة الطوارئ العليا الخاصة بمواجهة كورونا في اليمن.

ولا تشمل احصائيات اللجنة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين ينكتمون عن اي معلومات حول تفشي الوباء منذ ظهوره لاول مرة في اليمن في ابريل العام الماضي.

وامس السبت أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوائ، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 4 محافظات خلال الساعات الاخيرة.

وأوضحت اللجنة في إيضاحها اليومي، في تغريدة -رصدها مأرب برس- على تويتر- أنها سجلت 42 حالة إصابة جديدة و4 حالات وفاة في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وتعز.

واشارت الى ان الحالات الجديدة الـ42 توزعت على محافظات حضرموت ب33 حالة والمهرة 5 حالات وشبوة حالتين وتعز حالتين.

أما حالات الوفاة والشفاء، فقالت اللجنة انها سجلت 4 حالات و3 حالات شفاء جميعها من حضرموت

ووفق احصاء اللجنة، فإن إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن (2771) منها (683) وفاة و(1472) تعافي.