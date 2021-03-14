زيدان يحطم الرقم القياسي ل ديل بوسكي

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 249

تخطى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رقم فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق للملكي.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن مباراة الريال التي فاز بها على مضيفه إلتشي، بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، ضمن مباريات الجولة 27 لليغا، حملت الرقم 247 لزيدان كمدرب لريال مدريد برصيد (162 فوزا، 50 تعادلا و35 هزيمة).

وتخطى زيدان رقم ديل بوسكي مدرب المنتخب الإسباني السابق (246) وأصبح ثاني أكثر المدربين قيادة للفريق في المباريات.

ويتصدر القائمة ميغيل مونيوز برصيد 605 مباريات، يليهم في هذا الترتيب بينهاكر (197 مباراة) ومولوني (183 مباراة).

وجاءت مباريات زيدان موزعة على الشكل التالي: الدوري (172)، دوري أبطال أوروبا (48)، كأس الملك (16)، كأس السوبر الإسباني (5)، كأس العالم للأندية (4) وكأس السوبر الأوروبي (2)