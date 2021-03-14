الجيش الوطني يعلن عن انتصارات تاريخية ومهمة في جبهات تعز وحجة والأحزاب السياسية اليمنية تصدر بياناً

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1119

أفادت مصادر عسكرية ، بمقتل 60 مسلحاً حوثياً على الأقل في معارك مع قوات الجيش الوطني في محافظتي حجة وتعز، بالتزامن مع خروق للهدنة الأممية من قبل الميليشيات في جبهات الحديدة.

جاء ذلك في وقت شددت فيه الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية على إسناد عمليات الجيش الوطني وصولاً إلى استكمال تحرير البلاد من قبضة الميليشيات الحوثية وإرغامها على الرضوخ لمساعي السلام الأممية، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

في هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية أن قوات الجيش الوطني حررت، أمس (السبت)، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

وقالت المصادر العسكري إن «قوات الجيش الوطني حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الأعلى، وأدت المواجهات إلى مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي، وإصابة العشرات، ولاذ مَن تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوفهم».

وكان الموقع الرسمي للجيش الوطني أفاد بأن القوات تمكنت، من تحرير مواقع وجبال حاكمة في جبهة البرح، بمديرية مقبنة، حيث استعادت جبلي «الأعراف والزهيب» في ظل استمرار المعارك في السلسلة الجبلية المطلة على بلدة البرح الاستراتيجية.

وفي محافظة حجة الحدودية، ذكرت مصادر ميدانية، أمس (السبت)، أن الميليشيات الحوثية حشدت تعزيزات ضخمة من جهة مديرتي مستبأ وأسلم، غداة خسارتها مواقع وقرى عدة في مديرية عبس المجاورة، وأن المواجهات أسفرت عن مقتل 25 حوثياً على الأقل، أغلبهم ينتمون إلى مديرتي الشاهل والمحابشة.

وكانت القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة باغتت، الميليشيات الحوثية واستعادت قرى «العكاشية، والجرف، والكلفود، والحمراء، والشبكة، والمعصار، والظهر، وشعب الدوش»، كما استعادت عدداً من الآليات والأسلحة، وكبّدت الميليشيات خسائر بشرية كبيرة، بما فيها اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة.

وتسعى قوات الجيش - وفق المصادر العسكرية - إلى تحرير مناطق سوق «ربوع بني حسن» وصولا إلى مشارف مركز مديرية عبس وتطويقها، إلى جانب سعيها إلى التوغل من جهة الساحل باتجاه مدينة وميناء اللحية، ثم الالتفاف شرقاً لتطويق مناطق عبس وشفر والبلدات الممتدة على طريق حرض - الحديدة، من جهة الجنوب.

وبالتوازي مع هذه التطورات، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي بأن الميليشيات الحوثية شنّت قصفاً عنيفاً على القرى والأحياء السكنية في مناطق الدريهمي وحيس وباتجاه شرقي مدينة الحديدة، التي تطوقها القوات من الشرق والجنوب.

وذكرت المصادر أن القوات المشتركة ردت على مصادر الهجمات الحوثية التي تنتهك باستمرار الهدنة الأممية، وكبّدتها خسائر على صعيد المقاتلين والمعدات العسكرية. وفيما تتواصل الدعوات في الأوساط اليمنية إلى إسناد الجيش في مأرب والجوف بإطلاق العمليات العسكرية في الجبهات كافة، شددت الأحزاب الموالية للشرعية، في بيان، أمس، على استكمال العمليات، وأشادت بالتقدم الميداني في جبهات مأرب وتعز وحجة. وفي حين ثمّنت الأحزاب، في بيانها، دعوة محافظ تعز إلى النفير العام، لاستكمال تحرير المحافظة التي تعاني ويلات الحصار والألغام وأعمال القنص والقصف والتدمير، دعا بقية المحافظين إلى اتخاذ تدابير مماثلة.

وقال البيان: «لقد شاهد الجميع مقدرة الشعب اليمني عندما يتوحد أبناؤه على تحقيق الانتصارات وهزيمة ميليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها الإمامي الإيراني الدموي، وفي هذا السياق يشيد التحالف الوطني للأحزاب اليمنية بهذا الاصطفاف الشعبي الكبير حول رجال الجيش الوطني، ويدعو إلى مزيد من التلاحم، ويحث التجار وأصحاب رؤوس الأموال وكل أحرار اليمن على إسناد ودعم رجال الجيش والأمن، حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة وحماية المكتسبات الوطنية ووحدة التراب اليمني».

وجددت الأحزاب اليمنية المنضوية تحت اسم «التحالف الوطني» الدعوة إلى وحدة الصف والالتفاف حول الشرعية والجيش الوطني، وخلق أجواء توحد الموقف الفعلي في صفوف القوى المناهضة للتمرد الحوثي سياسياً وإعلامياً وميدانياً، وعلى جميع الأصعدة المركزية والمحلية.

كما دعا التحالف الحزبي «منظماته وقواعده في محافظة تعز على وجه الخصوص، إلى تكثيف الجهود نحو وحدة الصف وإنهاء كل التعارضات، وتوحيد الموقف السياسي والإعلامي والحشد المشترك للناس، لدعم النفير العام المعلن من المحافظ لتحرير المحافظة، بما في ذلك دعوة أبناء المحافظة المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني».

وحضّت الأحزاب الحكومة على مضاعفة جهودها في دعم الجيش الوطني والإسراع بصرف رواتب الجنود بانتظام، ورفد جميع الجبهات بالمعدات والذخائر والأسلحة النوعية، لإحداث تغيير استراتيجي في مسار المعركة لصالح الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها. وبخصوص نظرة هذه الأحزاب إلى مساعي السلام الأممية قالت، في بيانها، إنها تدعم مساعي وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216.

وفي حين أشارت الأحزاب اليمنية إلى استمرار الجماعة الحوثية في «تصعيدها وعدوانها الغاشم وتعنتها تجاه جميع المساعي الدولية الداعية للسلام»، أكدت أن ذلك يجعل العمليات العسكرية للجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية، «السبيل الأكثر ضماناً لتحقيق السلام وإنهاء الحرب»، بحسب البيان