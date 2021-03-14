وزير الإعلام: يفضح علاقة إيران بالمليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة والتكنولوجبا العسكرية

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الحرس الثوري الإيراني مستمر في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء لميليشيا الحوثي، واتخاذه الأراضي اليمنية منطلقاً لتهديد الملاحة التجارية والتحكم بالممرات الدولية.

وقال الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إن "نماذج من الألغام البحرية التي عرضتها ميليشيا الحوثي مؤخراً والمصنعة في إيران، استخدمت في هجمات إرهابية طالت ناقلات نفط وسفنا تجارية في البحر الأحمر"، محذراً من التهديد الخطير وغير المسبوق، الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية، وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وطالب المسؤول الوزير المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودعم جهود الحكومة لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتأمين كامل الشريط الساحلي في البحر الأحمر، ووقف الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الدوليين