«علي محـسن الأحمـر» يُشيد ببطولات وانتصارات الجيش بمحور «صعـدة»

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اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم السبت خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف بمحافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي على الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين والبطولات التي يسطرونها في جبهات المحور.
وأشاد نائب الرئيس، بثبات المقاتلين الأبطال واستبسالهم في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والجهود المبذولة في سبيل استعادة الدولة ودحر هذه المليشيات الإرهابية وتخليص الشعب اليمني والمنطقة من شرورها.
وعبر نائب الرئيس عن تقديره للدور الأخوي الصادق للأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندتهم للشرعية والقوات المسلحة في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.
من جانبه عبر، اللواء الهاشمي، عن تقديره لمتابعة واهتمام القيادة السياسية، مستعرضاً عدداً من القضايا والموضوعات العسكرية في جبهات القتال بالمحور.