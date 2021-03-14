هيئة علماء اليمن تدعو الى تحقيق شفاف ومستقل لكشف تفاصيل جريمة حرق المهاجرين الأفارقة بـ«صنعاء» ..بيان

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدانت هيئة علماء اليمن ما تعرض له المهاجرون الاثيوبيون من حرق على أيدي مليشيا الحوثي في مركز اعتقالهم بصنعاء.

وعبرت الهيئة في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه عن بالغ أسفها وحزنها على الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة الأليمة

واستنكرت الهيئة الصمت المريب والنفاق الصارخ في هذه الحادثة الذي ظهرت به أكثر المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

مأرب برس يعيد نشر نص البيان:

الحمد لله رب العالمين القائل {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} [إبراهيم: 42]، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه القائل ( عُذّبت امرأة في هرّة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها، ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه. أما بعد:

فقد تابعت هيئة علماء اليمن بحزن شديد حادثة احتراق المئات من المهاجرين الأفارقة معظمهم من الجنسية الأثيوبية في أحد مراكز الاعتقال في العاصمة صنعاء.

وإزاء هذه الحادثة الأليمة تبين هيئة علماء اليمن التالي:

1- تعبر الهيئة عن بالغ أسفها وحزنها على الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة الأليمة وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والشعب الأثيوبي، وتسأل الله أن يرحم الضحايا وأن يعجل بالشفاء للجرحى.

2- تدين الهيئة قيام المليشيات الحوثية الانقلابية باحتجاز المئات من المهاجرين الأثيوبيين والأفارقة في معتقلات تفتقر لأبسط مقومات الأمن والسلامة والكرامة الإنسانية.

3- تؤكد الهيئة على أن هذه الحادثة تنكرت لموقف أهل الحبشة بقيادة ملكهم العظيم النجاشي رضي الله عنه من مهاجري الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة فراراً بدينهم من بطش قريش فآووهم ونصروهم وحموهم، فهل يعقل أن يكون هذا جزاء من هاجر إلينا منهم؟.

4- تدعو الهيئة إلى العمل بكل ما من شأنه إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة، وتقديم الجناة للعدالة، ومحاسبة المتورطين فيها.

5- تدين الهيئة قيام المليشيات الانقلابية بدفن جثث القتلى في إحدى المقابر بشكل جماعي ومنع أقارب وأصدقاء الضحايا من المشاركة في دفنهم، في محاولة للتكتم على الحادثة والسعي للتغطية عليها.

6- تدعو الهيئة إلى ممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عمليات تجنيد المهاجرين وإجبارهم على الانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها، كما تدعو الهيئة لإطلاق جميع المحتجزين والسماح لهم بحرية الحركة وفقا للقوانين اليمنية، أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب في العودة لبلده.

7- تدعو الهيئة أهل الخير من أبناء شعبنا اليمني إلى مد يد العون والإحسان إلى المهاجرين المصابين والتخفيف من معاناتهم، وتلبية احتياجاتهم الصحية والإنسانية بصورة عاجلة امتثالا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تجاه ابن السبيل والضيف والمهاجر بإكرامه والإحسان إليه ومراعاه حاله.

8- تستنكر الهيئة الصمت المريب والنفاق الصارخ في هذه الحادثة الذي ظهرت به أكثر المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

ولا حول ولا قوة إلاً بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صادر عن هيئة علماء اليمن بتاريخ 29 رجب 1442هـ.