حادثة قتل مرعبة جديدة في قلب«صنعاء» ضحيتها شيخ قبلي من «عمـران» تعيد سيناريو مقتل «ضبعان والوروري»

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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قُتِل شيخ قبلي مساء أمس الجمعة برصاص مسلحين بالعاصمة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي.

وافادت مصادر محلية متطابقة بأن مسلحون مجهولون اقتحموا مساء أمس الجمعة منزل الشيخ القبلي محمد عسكر أبو شوارب واقدموا على قتله رمياً بالرصاص ثم التمثيل بجثته وإحرقها داخل منزله من ثم لاذوا بالفرار.

وينتمي الشيخ محمد عسكر ابو شوارب الى قبيله خارف التابعة إداريا لمحافظة عمران.

واوضحت المصادر على ان ابناء قبيلة خارف بدأت منذ صباح اليوم السبت بالتوافد الى العاصمة صنعاء لتدارس حادثة تصفية الشيخ ابو شوارب.

مقتل الشيخ ابو شوارب في ضروف غامضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ليست الأولى حيث لقى عدد من المشائخ القبليين خلال الأسابيع القليلة الماضية نفس المصير وهما الشيخ علي ابو نشطان وثلاثة من أفراد اسرته والذي ينتمي الى قبيله ارحب وكذا الشيخ مهلهل ضبعان الذي ينتمي الى محافظة عمران اضافة الى الشيخ المتحوث مصلح الوروري الذي لقي مصرعه بكمين نفذه مسلحون في مسقط رأسه بمنطقة ذو غيثان في مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران في فبراير الماضي.

مراقبون اكدوا لمأرب برس على ان تصاعد حدة الاغتيالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ضد زعماء قبليين موالين لـ السلالة الحوثية الامامية توحي بوجود سيناريو حوثي يستهدف رموز القبائل الذين ساهموا في اسناد مشروع الانقلاب الحوثي ضد الحكومة الشرعية وبدأوا حالياً بالتراجع عن ولائهم للمليشيات عقب تعرضهم للإهانة والإذلال مما دفع المليشيات لاتخاذ قرار التخلص منهم تحت غطاء عمليات القتل المجهولة.