حادثة قتل مرعبة جديدة في قلب«صنعاء» ضحيتها شيخ قبلي من «عمـران» تعيد سيناريو مقتل «ضبعان والوروري» لماذا قررت إسرائيل تدشين كتائب عسكرية لـلمجندات فقط؟ إيران تدخل بكل ثقلها في معركة مأرب وتحصد الهزيمة على أسوارها تعرف على أهم ثلاثة عوامل رئيسية وراء انتعاش الاقتصاد الصيني بعد ربع قرن... امرأة تكتشف بالصدفة أنها رجل دفعة الصمود والإنتصار... محافظة تعز تحتفي بإنجاز أمني جديد تطبيق ذكي يحرك صور الموتى يثير ضجة.. ودار الافتاء تتدخل الكشف عن الفيروس الذي أصاب 95 % من الناس ويؤدي للسرطان السعودية تغازل موسكو لتغيض واشنطن عبر CNN الأمريكية إندبندنت.. ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع محمد صلاح
أفادت قناة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي قرر تدشين كتائب عسكرية للنساء قط، على أن تكون على خطوط التماس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم السبت، أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية ستدشن، لأول مرة، كتائب عسكرية للنساء فقط، بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.
وأكدت القناة العبرية أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية قد عقد اجتماعا مهما مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، وتم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت القناة على لسان مسؤولين أمنيين، أن المجندات سيعملن بشكل أساسي في جزء من شمال مدينة روش هعاين شمال إسرائيل، لمنع أي نشاطات إرهابية أو إجرامية.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن هذه المنطقة العسكرية تعمل فيها قوة مهمات مشتركة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود معا، وأن الكتيبتين النسائيتين سيكون مهامهما إتباع الإجراءات الأمنية في شمال الضفة الغربية.