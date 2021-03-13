بعد ربع قرن... امرأة تكتشف بالصدفة أنها رجل

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اكتشفت امرأة صينية متزوجة تبلغ من العمر 25 عاما، عن طريق الصدفة، حقيقة أنها رجل، بعد ذهابها للمستشفى لإجراء فحص طبي شامل بسبب التواء كاحلها.

وقد تم اكتشاف حقيقة غير عادية في المستشفى الأول التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ، حيث أصيبت الفتاة بالتواء في الكاحل، وفقا لما نشره موقع "غلوبال تايمز" الصيني.

وخلال الفحص، اكتشف الأطباء "أن المريضة ليس لديها رحم ومبايض، ولديها فقط أعضاء جنسية أنثوية غير ناضجة وما أثار دهشتهم هو أن المريضة لديها كروموسوم Y الذكري".

وتزوجت المرأة الصينية العام الماضي، لكنها لم تستطع الحمل. ووفقا للأطباء، وبعد فحوصات دقيقة، تم تشخيص حالتها بالمرض الخلقي الذي يمكن أن يكون نتيجة زواج الأقارب في أسرتها.

إلى جانب ذلك، فشل طبيبها في العثور على خصيتين مخفيتين في جسدها ورجّح الطبيب الأمر إلى أنها ربما تكون قد تدهورت وانكمشت مع مرور الوقت.