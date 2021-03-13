دفعة الصمود والإنتصار... محافظة تعز تحتفي بإنجاز أمني جديد

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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احتفت إدارة شرطة محافظة تعز، اليوم، بتخرج الدفعة السادسة أمن عام (دفعة الصمود والإنتصار ) والذي أقيم بالتزامن مع الإنتصارات التي يحققها الجيش الوطني و إعلان السلطة المحلية التعبئة العامة لمعركة التحرير الشاملة .

وفي الحفل، هنأ مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، الأبطال الخريجين..معبراً عن سعادته بتخرج هذه الدفعة في وقت تشهد فيه جبهات المحافظة انتصارات كبيرة يسطرها أبطال الجيش الوطني وعدد من التشكيلات الامنية لتحرير المحافطة وفرض هيبة الدولة وردع الخارجين عن النظام والقانون .

وقال العميد الأكحلي" أن هذه الدفعة تعد رافداً جديداً في ميدان العمل الأمني لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة"..مؤكداً أن الأجهزة الأمنية عازمة على المُضى قُدما في تثبيت الأمن والإستقرار وضبط المطلوبين والخارجين عن النظام والقانون..مشيراً إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في المحافظة ومناطقها المحررة تمثلت في الحد من انتشار الجريمة وضبط المجرمين وارتفاع نسبة ضبط القضايا الجنائية .

وتخلل الحفل، عروض عسكرية استعرض من خلاله الخريجين المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب ، كما تم تكريم الخريجين.