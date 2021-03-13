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الكشف عن الفيروس الذي أصاب 95 % من الناس ويؤدي للسرطان

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف عن فيروس إبشتاين بار، الذي أصاب 95% من الناس، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

وأضاف الأخصائي أن معظمهم يصابون في مرحلة الطفولة. وفي هذه الحالة، تظهر العدوى في أغلب الأحيان في وقت لاحق، نتيجة الضعف التدريجي لجهاز المناعة.

   وأكد مياسنيكوف أنه "عندما ينشط، فإنه يسبب أمراضا خطيرة مثل الأورام اللمفاوية، وسرطان الدم، وسرطان الرأس والعنق، ويلعب دورًا في تطور التصلب المتعدد".

ووفقا له، في كثير من الأحيان قد لا يظهر الفيروس على الإطلاق. ونصح ألكسندر مياسنيكوف بمساعدة الجسم في الحفاظ على مستوى المناعة، حيث من الضروري الالتزام بنمط حياة صحي، وكذلك تقليل التوتر.

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