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تركيا ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم وأردوغان يكشف تفاصيل خطته

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف العشرة الكبار اقتصاديا.

جاء ذلك في كلمة خلال الحفل التعريفي بـ"حزمة الإصلاح الاقتصادي"، في مدينة اسطنبول اليوم الجمعة. وقال أردوغان: "نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة".

وأضاف الرئيس التركي: "سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم"، وأردف: "ركزنا في الإصلاحات على مجالات المالية العامة والتضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف في إطار استقرار الاقتصاد الكلي".

وعن أولويات الإصلاحات، قال أردوغان: "أول مجال في إصلاحاتنا يتمثل في إنشاء هيكلية أكثر متانة للمالية العامة في مواجهة المخاطر"، موضحا أنه سيتم تنفيذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب أدرجت أيضا ضمن الإصلاحات، كما أن مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى الآحاد يأتي على رأس أولويات الحكومة.

كذلك أشار إلى أنه سيتم إعداد قانون جديد من شأنه تسريع تطوير قطاع التمويل التشاركي.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد التركي في 2020، قال أردوغان: "حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 بالمئة العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا".

 
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