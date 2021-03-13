بعد وفاة مصابين بكورونا بسبب انقطاع الاكسجين عنهم.. الملك يتحرك بنفسه والحكومة تعقد اجتماعا طارئا ووزير الصحة يستقيل نيوزويك الأمريكية: السعودية حليفٌ لا غنى عنه الكشف عن بنود الخطة الأمريكية التي رفضها الحوثي ورحبت بها الشرعية الى قيادة الدولة والجيش.. تحذير من مؤامرة امريكية اممية تسعى لإنقاذ الحوثي مقتل 35 حوثيا وسط انهيارات كبيرة.. الجيش الوطني يعلن عن تقدم جديد باتجاه البرح ويحرر مواقع استراتيجية محور عسكري في الجنوب بكامل عدته وعتاده يعلن عن ترتيبات للمشاركة في معارك تحرير تعز ويؤكد استمرار دعم جبهات مأرب أول اعتراف حوثي بمحرقة صنعاء وبريطانيا تعبر عن صدمتها سقوط عمرو دياب المفاجئ على المسرح أثناء حفلة بالقاهرة استعدادت وتحركات عسكرية في محافظة الحديدة خام برنت يستقر قرب 70 دولارا مع توقعات بتعافي الطلب منظمة أوبك
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن إيران تعد أكبر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية بطموحاتها النووية، في حين أن المملكة العربية السعودية عملت بجد مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي ومصالح الحلفاء ومنطقة الشرق الأوسط..
وأضافت المجلة، أن الإدارة الأمريكية الحالية تضع بعض الدول الأوروبية على أعلى قاعدة من النفوذ عندما يتعلق الأمر بإيران، في الوقت الذي ليست فيه هذه الدول في خطر من إيران بالطريقة نفسها التي يتعرّض لها حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط.
وأردفت: الدول الأوروبية تعمل من منطلق المصلحة الذاتية الاقتصادية الصريحة، بغض النظر عن المخاوف الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها.
وتابعت "نيوزويك"، أن العلاقة السعودية - الأمريكية بين البلدين أكثر اتساعاً وعمقاً من علاقات النفط ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية اليوم أكثر أهمية لأمريكا من أي وقت مضى.
وقالت إن منطقة الشرق الأوسط تخوض معركة الخير ضد الشر والإرهاب والفوضى مقابل الاستقرار، وتمثل المملكة ودول أخرى في المنطقة السلام وتبحث عن مستقبل أكثر إشراقاً لشبابها.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى ضرورة الاستمرار في الاحتفاظ بعلاقات عميقة وذات مغزى مع المملكة وشعبها ودول أخرى في المنطقة، في الوقت الذي قد تكون هناك اختلافات في بعض القضايا إلا أن هناك كثيراً من القواسم المشتركة.
وأكدت "نيوزويك" أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعملان لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للمملكة والمنطقة بشكل أوسع، ويجب أن يكون الهدف هو العمل بشكل وثيق وتعاوني مع الأصدقاء والحلفاء.