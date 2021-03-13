الى قيادة الدولة والجيش.. تحذير من مؤامرة امريكية اممية تسعى لإنقاذ الحوثي

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذّر برلماني يمني، اليوم السبت، قيادة الدولة والجيش، من خطة المبعوثين الأممي والأمريكي التي سماها بـ "المؤامرة" لإنقاذ الحوثي.

وكتب شوقي القاضي عضو مجلس النواب في تغريدة على تويتر، "إلى قيادة الشرعية والجيش الوطني، احذروا مؤامرة "خطة المبعوثين الأممي والأمريكي لإنقاذ الحوثي!".

وأضاف: "ثقوا بأن حفظ السلام وإنقاذ الحالة الإنسانية في اليمن إنما يتحققا بهزيمة مليشيا الحوثي الإرهابية عسكرياً، وتحرير المحافظات اليمنية ومواطنيها من جرائمها، وإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة وتعزيز مؤسساتها والالتزام بقيم ومبادئ الدستور والقانون".

وتابع: "أما وقف الحرب في هذه المرحلة فمعناه "إنقاذ الحوثيين" لإعادة ترتيب صفوفهم، ومعناه خذلان وخيانة أبطال وشهداء وجرحى الجيش وأحرار القبائل وشباب المقاومة".

يأتي ذلك بالتزامن مع الترويج لخطة أمريكية لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني، بالتزامن مع انتصارات كبيرة يحققها الجيش في جبهات مأرب وتعز وحجة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المبعوث الأمريكي ليندر كينج أن لديه خطة سليمة لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن، تشمل عناصر من شأنها أن تعالج على الفور الوضع الإنساني المتردي بشكل مباشر".

ولفت إلى أن "هذه الخطة معروضة على قيادة الحوثيين منذ عدة أيام"، مشيرا أنه "سيعود فورًا عندما يكون الحوثيون مستعدين للتحدث".

ويأتي عرض هذه الخطة بالتزامن مع انتصارات كبيرة تحرزها قوات الشرعية، وهزائم متسارعة تتكبدها مليشيات الحوثي في أكثر من جبهة قتال.

وتطابقت رؤى سياسيون واعلاميون وناشطون ،مع ما ذهب اليه البرلماني شوقي القاضي.. معتبرين اي اتفاق على هدنة في الوقت الحالي،خيانة وطنية.