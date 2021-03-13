مقتل 35 حوثيا وسط انهيارات كبيرة.. الجيش الوطني يعلن عن تقدم جديد باتجاه البرح ويحرر مواقع استراتيجية

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

وأوضح مصدر عسكري لـ وكالة سبأ أن قوات الجيش حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الاعلى.

واشار المصدر الى مقتل 35 عنصراً من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات ولاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.

ومساء الجمعة تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع وجبال حاكمة في جبهة البرح، بمديرية مقبنة، غربي المحافظة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري لـ "سبتمبر نت" إن الجيش تمكن من تحرير جبلي "الأعراف والزهيب" وأن المواجهات مستمرة، في السلسلة الجبلية المطلة على منطقة البرح.

وأضاف أن مدفعية الجيش، تمكنت من تدمير ثكنات المليشيا في جبل العرف، وسقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتلى وجرحى.