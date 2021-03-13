مقتل 35 حوثيا وسط انهيارات كبيرة.. الجيش الوطني يعلن عن تقدم جديد باتجاه البرح ويحرر مواقع استراتيجية محور عسكري في الجنوب بكامل عدته وعتاده يعلن عن ترتيبات للمشاركة في معارك تحرير تعز ويؤكد استمرار دعم جبهات مأرب أول اعتراف حوثي بمحرقة صنعاء وبريطانيا تعبر عن صدمتها سقوط عمرو دياب المفاجئ على المسرح أثناء حفلة بالقاهرة استعدادت وتحركات عسكرية في محافظة الحديدة خام برنت يستقر قرب 70 دولارا مع توقعات بتعافي الطلب منظمة أوبك تمويل دولي لدورات حوثية طائفية في جناح الزينبيات والأتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق الفوري تنبيه في خلل مزعج في الواتسآب قد تخسرك حسابك لمدة 60 يوما وكيف تتفادوها الخارجية اليمنية تحذر من رسالة مزورة للمليشيات الحوثية تحت هذا الشعار المليشيات الحوثية ترفض مقترحاً أميركيا للتهدئة والجيش الوطني يعلن ساعة الحسم العسكري
حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.
وأوضح مصدر عسكري لـ وكالة سبأ أن قوات الجيش حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الاعلى.
واشار المصدر الى مقتل 35 عنصراً من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات ولاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.
ومساء الجمعة تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع وجبال حاكمة في جبهة البرح، بمديرية مقبنة، غربي المحافظة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري لـ "سبتمبر نت" إن الجيش تمكن من تحرير جبلي "الأعراف والزهيب" وأن المواجهات مستمرة، في السلسلة الجبلية المطلة على منطقة البرح.
وأضاف أن مدفعية الجيش، تمكنت من تدمير ثكنات المليشيا في جبل العرف، وسقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتلى وجرحى.