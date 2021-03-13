محور عسكري في الجنوب بكامل عدته وعتاده يعلن عن ترتيبات للمشاركة في معارك تحرير تعز ويؤكد استمرار دعم جبهات مأرب

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 886

اعلن محور طور الباحة العسكري بمحافظة لحج (جنوبي اليمن) استعداده المشاركة في معارك تحرير محافظة تعز.. مؤكدا في الوقت ذاته استمراره تعزيز جبهات مأرب.

وعقدت قيادة محور طور الباحة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج يوم امس اجتماعاً ترأسه قائد المحور، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، اللواء أبوبكر الجبولي، للترتيب والتنسيق للمشاركة الفاعلة في استكمال تحرير محافظة تعز.

وشدد الاجتماع الذي ضم قيادة الوحدات العسكرية ورؤساء الشعب، وعدد من قيادات الوحدات الفرعية والقادة الميدانيين شدد على استمرار رفد جبهات مأرب بالمقاتلين، والذي يأتي ضمن الواجب في التصدي للمليشيا الانقلابية ومشروعها التدميري.

وناقش الخطط التي ستسهم في عملية استكمال تحرير محافظة تعز، والتي تأتي ضمن الترتيبات والتنسيق مع محور تعز العسكري، لما من شأنه الإسهام الفاعل في عملية التحرير للمحافظة.

ودعت قيادة المحور المغرر بهم من أبناء مديرية حيفان، بمحافظة تعز والمديريات المجاورة لها، من المتعاونين مع المليشيا الحوثية للعودة إلى جادة الصواب، والاستفادة من قرار العفو قبل أن تجرهم المليشيا إلى المهالك.