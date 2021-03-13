سقوط عمرو دياب المفاجئ على المسرح أثناء حفلة بالقاهرة

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أحيا الفنان المصري، عمرو دياب، حفلا غنائيا خاصا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث ظهر بكامل لياقته على المسرح، إلا أنه تعرض لموقف محرج أثناء الغناء.

وأثناء سيره على المسرح، خلال تقديم أغنية "يا أنا يا لا"، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد، الذي يحمل نفس الاسم، "سقط الهضبة من على المسرح والتقطته عدسات الجمهور المتواجد بالحفل، وحاول تدارك الأمر بالوقوف سريعا، قائلاً: "عادي عادي".

وكان عمرو دياب قد عاد إلى القاهرة، قادماً من دبي بعد قضائه إجازة بها، أطلق فيها إعلان عطره الجديد الذى يحمل اسمه على أنغام "وأنا معاك