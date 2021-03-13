إنهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيات حوثية بالحديدة وقادتها يتنكرون بالزي النسائي خام برنت يستقر قرب 70 دولارا مع توقعات بتعافي الطلب منظمة أوبك تمويل دولي لدورات حوثية طائفية في جناح الزينبيات والأتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق الفوري تنبيه في خلل مزعج في الواتسآب قد تخسرك حسابك لمدة 60 يوما وكيف تتفادوها الخارجية اليمنية تحذر من رسالة مزورة للمليشيات الحوثية تحت هذا الشعار المليشيات الحوثية ترفض مقترحاً أميركيا للتهدئة والجيش الوطني يعلن ساعة الحسم العسكري 7 فيروسات توجد في أجسام معظم الناس يمكن أن تسبب السرطان رونالدو يفاجئ الجمهور ويعلن تقدم طلب العودة إلى هذا الفريق هل قرر التحالف الحسم..وصول تعزيزات عسكرية تابعة للتحالف الى هذه الجبهة وحشود لقوات الشرعية تتجه الى جبهتين توجيه رئاسي بشأن إعلان التعبئة العامة لخوض معركة التحرير الفاصلة ضد «الحوثيين»
بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني اليمني مسنودا بالقبائل وسكان المحافظات في مأرب وتعز والبيضاء، تحركت عدد من الجبهات في محافظة الحديدة، التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش الوطني مسنودا بدعم من التحالف، وخاصة في جبهات الفازة والدريهمي وحبس، حيث وصلت هذه المحافظة التي تستغلها المليشيات الحوثية الإيرانية لتهريب الأسلحة لتعزيزات عسكرية كبيرة لبدء معركة التحرير.
وأدت التحركات الغير مسبوقة للجيش في الحديدة إلى انهيارات في صفوف الحوثيين، الذين أدخل تحليق طيران التحالف في أجواء المحافظة الرعب في نفوسهم، ما أجبرهم على اللجوء للتغلغل في الأحياء المكتظة بالسكان، والتخفي والتخلي عن أسلحتهم بحثا عن النجاة.
وقال سكان في محافظة الحديدة، أن عدد من القيادات الوسطى في صفوف الحوثيين لجئوا إلى الاختباء في الشقق السكنية في الخمسين ومدينة الصالح، فيما تنكر بعضهم بالزي النسائي في محاولة لمتابعة سير العمليات في الجبهات التي تشهد سيطرة للقوات الشرعية.
ولا زالت قوات الجيش الوطني تحقق تقدما واسعا، بعد نجاحها في تحرير عدة مناطق في بعض المديريات وسط فرار جماعي للمليشيات الحوثية الإيرانية