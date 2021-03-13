الخارجية اليمنية تحذر من رسالة مزورة للمليشيات الحوثية تحت هذا الشعار

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وجّه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك رسالة إلى جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية للتحذير من رسالة مزورة بعثت بها ميليشيا الحوثي للأمم المتحدة تحمل شعار الوزارة، لمغالطة الرأي العام العالمي حول أحداث حرق مجموعة من اللاجئين الإثيوبيين في المعتقلات الحوثية يوم الأحد الماضي.

وأضافت رسالة الوزير أن جميع المعلومات الصادرة عن الخارجية اليمنية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيتم نشرها فقط من خلال البعثة الدائمة لليمن في المنظمة الدولية.

وأمس الجمعة، قال سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، إن معاملة الحوثيين غير الإنسانية للمهاجرين هي التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة في الأرواح بالبلاد. وأضاف آرون أنه من الضروري أن يغير الحوثيون سياساتهم تجاه المهاجرين وأن يوفروا لهم الكرامة التي يستحقونها، على حد قوله.

وفيما لا تزال ظروف اندلاع الحريق الذي طال مركزاً لاحتجاز اللاجئين في العاصمة اليمنية صنعاء غير واضحة، وسط تأكيد عدد من اللاجئين الإثيوبيين والصوماليين ارتكاب عناصر من الميليشيات الحوثية لتلك المجزرة المروعة، كرر وزير الإعلام اليمني، الأربعاء الماضي، استغرابه لصمت العالم عن تلك المذبحة.

وكان الوزير اليمني أكد أيضا أن تلك الجريمة المروعة تفتح ملف واحدة من أخطر جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران، وكيف تعمدت تصفية اللاجئين بدم بارد بعد اعتقالهم وتخييرهم بين القتال أو الاعتقال وابتزازهم مالياً مقابل إطلاقهم