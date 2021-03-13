7 فيروسات توجد في أجسام معظم الناس يمكن أن تسبب السرطان

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 228

تحدث الطبيب، بلوخين فلاديمير غورتيفيتش، عن سبعة فيروسات قد تؤدي الى الإصابة بالسرطان.

فبحسب تصريحات غورتيفيتش، دكتور العلوم الطبيعية وكبير المستشارين العلمين لمختبر سرطان الفيروس "نيمتس"، فإن هذه الفيروسات قد تكون سببا لظهور السرطان.

قائلا " من المعروف بأن 7 فيروسات، في ظل ظروف معينة يمكن أن تتسبب بالأورام السرطانية، وغالبا ماتعيش هذه الفيروسات مع الكثير من الأشخاص بشكل عادي.

وكقاعدة عامة، يتعايش الشخص معهم طوال حياته، ولا تسبب أي أمراض خبيثة. وهذه الفيروسات تسبب السرطان فقط في ظل ظروف معينة".

وبحسب المختص فإن هذه الفيروسات هي:

1- فيروس التهاب الكبد B: الذي يتسبب بسرطان الكبد.

2-فيروس التهاب الكبد C: الذي يتسبب بسرطان الكبد.

3-فيروس إبشتاين-بار: والذي يتسبب بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين ، الأورام اللمفاوية اللاهودجكينية ، سرطان البلعوم الأنفي.

4-فيروسات الورم الحليمي: بعض هذه الفيروسات تتسبب بسرطان عنق الرحم والفم والبلعوم.

5-فيروس الهربس البشري من النوع الثامن: يتسبب بسرطان الأورام اللمفاوية.

6-فيروس تي-الليمفاوي البشري: يتسبب بسرطان ورم الغدد الليمفاوية.

7-فيروس خلية مركل التورامي: ويتسبب بسرطان خلايا ميركل. وأضاف الطبيب، بأنه في حالة الإصابة بورم خبيث، فإن ذلك لايحدث مباشرة بعد الإصابة بالفيروس، ولكن بعد فترة سبات طويلة، والتي من الممكن أن تستمر من 3-5 الى 15-20 سنة