هل قرر التحالف الحسم..وصول تعزيزات عسكرية تابعة للتحالف الى هذه الجبهة وحشود لقوات الشرعية تتجه الى جبهتين

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وصلت مساء أمس الجمعة تعزيزات عسكرية بحرية تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إلى قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.
ونقل موقع العربية نت عن مصادر بأن تعزيزات عسكرية بحرية تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد وصلت إلى سواحل الحديدة اضافه الى أرسال الجيش اليمني حشودا عسكرية كبيرة إلى جبهتين في الحديدة.
وفي وقت سابق، أطلقت قوات الشرعية الجمعة، عملية عسكرية مفاجئة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال غربي البلاد، حررت خلالها عدداً من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.