توجيه رئاسي بشأن إعلان التعبئة العامة لخوض معركة التحرير الفاصلة ضد «الحوثيين»

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الجمعة دعم الحكومة الشرعية وبتوجيهات رئيس الجمهورية إعلان محافظة تعز التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش الوطني، حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال تحريرها بشكل كامل من المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.

وأشاد رئيس الوزراء في اتصالات هاتفية أجراها بمحافظ تعز نبيل شمسان وعدد من القيادات العسكرية وقادة الجبهات، بالتفاعل الرسمي والشعبي والحزبي مع هذا الإعلان قبل دخوله حيز التنفيذ، والذي يعكس الروح الثورية التي عرفت بها محافظة تعز ودورها النضالي الكبير في محطات حاسمة من تاريخ اليمن.

وثمن الدكتور معين عبدالملك، التدافع الشعبي الى جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وما يحققه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من انتصارات حاسمة في عدد من جبهات تعز، لفك الحصار المفروض على المدينة والتي تعاني منذ ست سنوات من همجية واجرام وإرهاب مليشيا الحوثي الانقلابية.. مشيرا الى ان الوقت حان لاستكمال معركة استعادة الدولة ورفع المعاناة عن المواطنين جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وممارساته المشينة بحق اليمن واليمنيين واعتداءاته المتكررة على تعز بشكل خاص واستهدافه للنساء والأطفال والأحياء السكنية.

واوضح عبد الملك بأن الحكومة الشرعية ستقف الى جانب قيادة السلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية في محافظة تعز لخوض معركة التحرير الفاصلة والانتصار فيها على طريق استكمال استعادة الدولة واجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ تعز والقيادات العسكرية وقادة الجبهات بالمحافظة الى تقرير حول الأوضاع العسكرية والميدانية والانتصارات المحققة في عدد من الجبهات .. مشيرين الى سير عملية الدعم والاسناد لمعركة التحرير الفاصلة والتفاعل الكبير مع اعلان التعبئة العامة على جميع المستويات، إضافة الى الخطط الأمنية المعدة لضبط الامن في المناطق المحررة.