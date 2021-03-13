توجيه رئاسي بشأن إعلان التعبئة العامة لخوض معركة التحرير الفاصلة ضد «الحوثيين» انفجار يستهدف سفينة شحن إيرانية في البحر الأبيض المتوسط الرجل الثاني في قيادة«الشـرعـية» يتابع انتصارات الجيش في محافظة حـجـة الملك سلمان يطيح بواحد من أشهر وزراء المملكة الحوثيون يحيلون التراب على مبادرة المبعوث الأمريكي لليمن ويسخرون منه اليمنيون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا المحرقة الحوثية من اللاجئين الاثيوبيين التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين تضم خبراء أجانب تحقيق أوروبي في تمويل أنشطة طائفية تابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء قناة لبنانية تقهر الوليد بن طلال و 5 دعوى قضائية دولية يخسرها سمو الأمير الحكومة تحذر من الانتشار ”المقلق“ للموجة الثانية من كورونا
قال المتحدث باسم شركة شحن إيرانية، علي غياسيان، إن حريقا اندلع على متن سفينة تابعة للشركة، كانت متوجهة إلى أوروبا، وتضرر جزء منها في الانفجار.
كما أوضح غياسيان أنه في أعقاب انفجار عبوة ناسفة على سفينة الشحن الإيرانية، والذي وقع الأربعاء 11 مارس/ آذار الجاري، في مياه البحر الأبيض المتوسط ، تسبب بتضرر جزء من السفينة ".
وقال غياسيان: "إن هذه السفينة التابعة لشركة نقل حاويات الشحن في إيران كانت متجهة من إيران إلى أوروبا".
ووفقا للتقرير الوارد، وبعد أن أصاب الجسم المتفجر هيكل السفينة، وقع حريق صغير في موقع الانفجار، والذي تم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها في الوقت المناسب.
وقال غياسيان: "لحسن الحظ، لم يصب أي من طاقم السفينة التجارية الإيرانية بأذى .