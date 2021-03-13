انفجار يستهدف سفينة شحن إيرانية في البحر الأبيض المتوسط

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال المتحدث باسم شركة شحن إيرانية، علي غياسيان، إن حريقا اندلع على متن سفينة تابعة للشركة، كانت متوجهة إلى أوروبا، وتضرر جزء منها في الانفجار.

كما أوضح غياسيان أنه في أعقاب انفجار عبوة ناسفة على سفينة الشحن الإيرانية، والذي وقع الأربعاء 11 مارس/ آذار الجاري، في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​، تسبب بتضرر جزء من السفينة ".

وقال غياسيان: "إن هذه السفينة التابعة لشركة نقل حاويات الشحن في إيران كانت متجهة من إيران إلى أوروبا".

ووفقا للتقرير الوارد، وبعد أن أصاب الجسم المتفجر هيكل السفينة، وقع حريق صغير في موقع الانفجار، والذي تم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها في الوقت المناسب.

وقال غياسيان: "لحسن الحظ، لم يصب أي من طاقم السفينة التجارية الإيرانية بأذى .