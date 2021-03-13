الرجل الثاني في قيادة«الشـرعـية» يتابع انتصارات الجيش في محافظة حـجـة

السبت 13 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، لمتابعة سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الأبطال في جبهات العز والشرف بمحافظة حجة.

واطلع نائب الرئيس، خلال الاتصال، على موجز عن التطورات الميدانية وما يحققه أبطال الجيش بإسناد أخوي من قوات تحالف دعم الشرعية بمديرية عبس، مثنياً على بسالتهم وصبرهم وتضحياتهم الأسطورية لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية الإيرانية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن تقديره وشكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية وإسنادهم لأبطال الجيش والمقاومة في مواجهة مشروع إيران التخريبي الهادف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية بممارساتها الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني والأشقاء في المملكة تُثبت كل يوم بأنها مجرد أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة في المنطقة.

من جانبه أشار قائد المنطقة العسكرية الخامسة إلى الانجازات الميدانية التي أحرزها الأبطال بدعم التحالف وما تكبدته الميليشيات من خسائر فادحة، منوهاً إلى المعنوية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والاستعداد القتالي للتضحية في سبيل الوطن والجمهورية ومقارعة فلول الانقلاب الكهنوتي ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وأطلقت قوات الجيش الوطني في المنطقة الخامسة صباح اليوم الجمعة ،عملية عسكرية مفاجئة، ضد مليشيا الحوثي شمالي محافظة حجة.

وقال قائد المنطقة، اللواء الركن يحيى صلاح، إن العملية العسكرية أسفرت عن تحرير أكثر من عشر قرى في مديرية عبس، فضلا عن قطع الخط الرابط بين مديرية مستبأ وعزلة بني حسن بمديرية عبس ،ما يعني فصل الجبهة الجنوبية عن الشمالية والشرقية، بحسب اللواء يحيى صلاح.

وتوعّد قائد المنطقة مليشيا الحوثي بمفاجآت عدة، وعمليات عسكرية مستمرة، مؤكدا أن هذا الهجوم يأتي استباقا لنيّة مليشيا الحوثي شن هجوم مباغت على مواقع قوات الجيش في 'المنطقة الخامسة'.

وقال إعلام المنطقة العسكرية إن قوات الجيش أسرت مجاميع حوثية في منطقة شعب الدوش بعد مقتل العشرات، بينهم قيادي برتبة عقيد.