الملك سلمان يطيح بواحد من أشهر وزراء المملكة

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمعة، مجموعة من الأوامر الملكية؛ شملت إعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

و صدر أمر ملكي بتكليف عصام بن سعد بن سعيد للقيام بعمل وزير الحج والعمرة، إضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

وتم تعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. خلفا للشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد الذي أنهى أمر ملكي خدمته.

وبموجب أمر ملكي آخر، تم إعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

وتم تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وقضي أمر ملكي بتعيين ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم، نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”للخدمة المدنية“ بالمرتبة الممتازة. خلفا لمحمد بن طويلع بن سعد السلمي، الذي أعفي من منصبه.

كما عين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

وعين أيضا سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب، مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.