اليمنيون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا المحرقة الحوثية من اللاجئين الاثيوبيين

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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شهدت مختلف مساجد الجمهورية اليوم عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا محرقة مليشيا الحوثي بحق المهاجرين من الاثيوبيين في مركز الاحتجاز بالعاصمة صنعاء.

وكان وزير الاوقاف والارشاد- الشيخ محمد شبيبة قد اصدر تعميماً بأداء صلاة الغائب في مختلف مساجد الجمهورية عقب صلاة الجمعة، على ضحايا المحرقة الحوثية بحق المسلمين الاورمو في العاصمة صنعاء.

مصدر في وزارة الأوقاف والارشاد اوضح " ان صلاة الغائب على اخواننا المسلمين الاثيوبيين الذين استشهدوا اثر المحرقة الحوثية في مركز الاحتجاز بصنعاء، تأتي في اطار تجسيد معاني الاخوة الاسلامية، وتضامناً مع ضحايا المحرقة الحوثية". مضيفاً:" عندما مات النجاشي ملك الحبشي وعلم بذلك رسول الله، قام فصلى عليه صلاة الغائب، فكيف بهؤلاء وهم اخواننا ومسلمين".

هذا وكانت مليشيا الحوثي قد اقدمت على جريمة مروعة بحق مئات اللاجئين الاثيوبيين بمركز الاحتجاز بصنعاء، بعد ان ادى حريق لمقتل اكثر من 400 فرد واصابة اكثر من 200 اخرين.