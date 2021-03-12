التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين تضم خبراء أجانب

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أعلن التحالف العربي، الجمعة 12 مارس/آذار، تدمير منظومة دفاع جوي تتبع الحوثيين، وتضم خبراء أجانب، في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن التحالف العربي، نشرته وكالة الأنباء السعودية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين.
وأفاد البيان بأن "قوات التحالف تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي معاد، تتبع مليشيا الحوثي في محافظة مأرب"، دون تحديد نوعية المنظومة.
وأضاف أن "تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب"، دون توضيحات عن عدد الخبراء أو جنسياتهم.
وتابع التحالف: "ندعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم، وحماية المدنيين".
ومنذ 7 فبراير/ شباط الماضي، صعد الحوثيون هجماتهم في محافظة مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.