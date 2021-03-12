تحقيق أوروبي في تمويل أنشطة طائفية تابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الجمعة 12 مارس/آذار، إنها بدأت التحقيق في "مزاعم" تمويل فعالية من قبلها تتضمن "نشاطاً متحيزاً" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأفادت البعثة في منشور على صفحتها بـ"فيسبوك" إنها تحقق بتمعن حاليا في ما جري تداوله حول صورة لفعالية محلية مزعوم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا تضمنت نشاطًا مُتحيزًا".

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي وألمانيا يدعمان التنمية طويلة الأمد لليمن وفق نهج يشمل كل اليمن".

وأشارت الى أن "المساءلة تعد مبدأ أساسي لمساعدات الاتحاد الأوروبي".

وكانت منظمة تتبع شخصيات حوثية قد نظمت دورة بدعم الاتحاد ومنظمة ألمانية لتدريب نساء حوثيات على "تطوير الخطاب الاعلامي في مواجهة العدوان"، بحسب بطاقة مشاركة تم تسريبها.

وطالبت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ومنظمتا جي اي زد، والتعاون الألمانية، بتوضيح حيثيات تمويل أنشطة تابعة لميليشيا الحوثي "التحريضية والتخريبية وما يسمى المجهود الحربي" للميليشيا.