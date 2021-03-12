رسميًا.. تحديد اسم البلد المستضيف لمباريات المنتخب اليمني

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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة،رسميًا، الدول التي ستستضيف المباريات المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين 2023) والتي ستقام خلال الفترة 1 الى 15 يونيو 2021.
واختار الاتحاد الأسيوي، السعودية لاستضافة مباريات منتخب اليمن وجميع مباريات المجموعة الرابعة التي تضم كل من (اليمن، السعودية، فلسطين، اوزباكستان ،سنغافورة).
وستستضيف منتخبات البحرين وقطر والإمارات واليابان والصين والكويت وكوريا الجنوبية مباريات مجموعاتها في التصفيات، والتي من المُقرر أن تُلعب خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو القادم.
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر لعب الجولات المتبقية من دور المجموعات في التصفيات بنظام التجمع في يونيو القادم، وقد منح تلك الدول حق استضافة المباريات نظرًا لقدرتها توفير المتطلبات اللازمة لذلك خاصة الملاعب وملاعب التدريب والفنادق المناسبة بجانب قدرتها على اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة للحفاظ على سلامة المشاركين.