راموس يعلن مرحبا بميسي في صفوف نادي ريال مدريد

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 204

تحدث سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن موعد اعتزاله كرة القدم ورأيه في انضمام ليونيل ميسي للملكي ومن يفضل بين إرلينغ هالاند وكيليان مبابي للعب في الفريق الملكي.

وتحدث راموس للصحفي الإسباني "إيباي" على موقع تويتش قائلا: "هل أقبل انضمام ميسي لريال مدريد؟ بكل تأكيد ومن دون أي شك".

وأضاف: "لو حدث ذلك سأقوم بدعوته إلى منزلي من أجل مساعدته على هذه الخطوة" وضحك.

وتابع: "لن ألعب لبرشلونة مهما كان الثمن، ولا مقابل 50 مليون يورو أو 70 مليون يورو في السنة، هناك بعض الأشياء لا يمكن شراؤها بالمال".

وحول سؤال عن تفضيله انضمامه لريال مدريد بين الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإرلينغ هالاند مهاجم دورتموند الألماني، علق راموس: "أرغب في أن يأتي الثنائي معا. لكن إذا كنا سنقوم بالصفقة اليوم فالتعاقد مع هالاند أسهل بسبب الأمور المالية عن مبابي".

وتابع: "هالاند متعطش للفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف".

وكشف راموس خلال حديثه عن عدم وجود أي جديد في موقفه من البقاء مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده مع النادي الإسباني نهاية الموسم الحالي.