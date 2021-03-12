مبعوث أمريكا يكشف عن خطة شاملة قدمها للحوثيين لوقف الحرب في اليمن

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج ، اليوم الجمعة، انه قدم خطة شاملة لوقف إطلاق النار إلى قيادة الحوثيين.

وكشف في مؤتمر صحفي ان هناك خطة شاملة، الآن لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني لمعالجة الوضع الإنساني المزري في اليمن.

واضاف المبعوث الأمريكي ان الولايات المتحدة استأنفت تمويل المساعدات الإنسانية إلى شمال اليمن.

وقال انه تواصل مع المبعوث الأممي وعُمان وأطراف إقليمية أخرى لوقف شامل لإطلاق النار.

وتابع: سأعود إلى المنطقة على الفور حينما يكون الحوثيون مستعدين للمفاوضات وننتظر اشارة ايجابية من الحوثيين.

وامس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إحراز بعض التقدم بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، داعيةً أطراف الحرب إلى مزيد من الالتزام.

جاء ذلك في بيان عقب عودة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج من زيارة إلى المنطقة كانت تهدف إلى تعزيز الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والتصدي لكارثة إنسانية متزايدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إنه "تم إحراز بعض التقدم المأمول بشأن وقف إطلاق النار في اليمن لكنها دعت أطراف الحرب إلى المزيد من الالتزام "، وفقاً لوكالة رويترز.

وأكد البيان على ضرورة "إنهاء جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجومها على منطقة مأرب ووقف الهجمات على السعودية".

وأشارت الوزارة الى أن ليندركينج "أمضى وقتا إضافيا في الرياض ومسقط في مسعى لدفع الأطراف إلى وقف إطلاق النار".

وأضافت "وفي حين أنه تم إحراز بعض التقدم المشجع، هناك حاجة إلى مزيد من الالتزام من جميع الأطراف".

وكان ليندركينج قد عقد مباحثات مع الناطق باسم جماعة الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط في 26 من فبراير شباط، في اجتماع لم يعلن عنه أي من الطرفين رسميا.

وتصاعدت المعارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي المدعومة مؤخرا في محافظتي مارب وتعز، واخيرا في محافظة حجة، التي شهدت انطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين، اليوم الجمعة.