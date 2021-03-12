بيان جنوبي يبارك انتصارات تعز ومأرب ويدعو الشعب للنفير العام

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1030

بارك الائتلاف الوطني الجنوبي، المؤيد للشرعية، الانتصارات الكبيرة في محافظتي تعز ومأرب، وقال انها تعزز ثقة الشعب بقيادته وجيشه.

وودعا الائتلاف الوطني الجنوبي، كل أبناء الشعب اليمني، إلى النفير العام ورفد جبهات القتال الدائرة في محافظتي مأرب وتعز، بالرجال والسلاح، لإسقاط أحلام المشروع الفارسي إلى الأبد (في إشارة للحوثيين).

وأعرب الائتلاف في بيان نشره على حسابه في فيسبوك، الخميس، عن "ارتياحه للانتصارات الكبيرة التي يحرزها الجيش الوطني في محافظة تعز ضد الحوثيين، والتقدم الكبير بتحرير العديد من المناطق واستعادة آليات عسكرية، وما ألحقه من هزائم مدوية على أطراف محافظة مأرب".

واشار الى أن تلك الانتصارات تعزز ثقة الشعب في قيادته وجيشه لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.

وأكد الائتلاف "على ضرورة تحريك كافة الجبهات وصولاً إلى إسقاط الانقلاب"، مشيراً إلى أن معركة مأرب لم تعد مواجهة مع المشروع الحوثي الإمامي، وإنما مواجهة عروبية شاملة مع المشروع الإيراني وأذرعه الاجرامية.

ودعا الائتلاف "رئيس الجمهورية وقيادات الدولة إلى إيلاء معركة مواجهة الإمامة والمشروع الإيراني أولوية قصوي بتوفير كل الإمكانيات للجيش الوطني وصرف رواتب منتسبيه بانتظام، ورعاية الجرحى وأسر الشهداء".