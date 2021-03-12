الجيش الوطني يعلن تدمير 60% من عتاد الحوثيين في معركة أطراف مأرب ويرد على الإشاعات

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قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد ركن عبده مجلي، أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مُنيت بخسائر كبيرة في صفوفها.
ولفت إلى أن الجيش دمر نحو 60% من عتاد الحوثيين في معركة أطراف محافظة مأرب.
وقال العميد مجلي في مداخلة تلفزيونية على قناة الحدث الإخبارية، إن ما تُروج له المليشيا من انتصارات في مأرب عارٍ عن الصحة، لافتا إلى أن الجيش يواجه الإشاعات بالحقيقة.
وأوضح أن قوات الجيش يقودُ عملية دفاعية وهجومية بإسناد من رجال القبائل والمقاومة في مأرب وانتصاراتها تتوالى.
واشار ناطق القوات المسلحة، إلى أن المليشيا الحوثية تزج بالأطفال في معاركها، مؤكدا استسلام الكثير منهم للجيش.