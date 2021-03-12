الدول الخمس الكبرى تصدر بيانا بشأن اليمن وما تتعرض له مأرب

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نددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومعها الولايات المتحدة بهجوم الحوثيين المتواصل على مدينة مأرب والأراضي السعودية.
وقالت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن الجهود الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع بدعم من المبعوث الأممي والسعودية وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي تقدم أفضل أمل لإنهاء هذه الحرب.
وحثت حكومات الدول الخمس مليشيا الحوثي على اغتنام هذه الفرصة للسلام، وإنهاء التصعيد المستمر.
كما جددت التزامها الراسخ بأمن وسلامة الأراضي السعودية وإعادة الاستقرار والهدوء على طول الحدود السعودية - اليمنية.
في السياق ذاته، طالبت الخارجية الأميركية مليشيا الحوثي بإنهاء هجومها على مدينة مأرب، ووقف الهجمات على السعودية.
جاء ذلك في بيان عقب عودة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، من جولة في الخليج والأردن.
وتحدث البيان عن إحراز بعض التقدّم المأمول بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، لكنه دعا أطراف الحرب إلى المزيد من الالتزام بتحقيق هذا الهدف.