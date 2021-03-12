ثاني محافظة تنتفض وتباغت الحوثيين بعملية عسكرية مفاجئة.. انتصارات كبيرة وسط انهيار وفرار جماعي للمليشيات «آخر المستجدات من أرض المعركة وأين تدور المواجهات الآن»

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تحركت جبهة محافظة حجة( غربي اليمن) بعد فترة من توقف المعارك، تزامنا مع معارك محتدمة في جبهات تعز ومأرب، والانتصارات الكبيرة التي تحرزها قوات الشرعية، وسط انكسارات متتالية للمليشيات الحوثية.
وفي التفاصيل حققت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الجمعة، تقدما واسعا وحررت عدة مناطق وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثي.
وذكرت مصادر ميدانية لـ«مأرب برس» ان الجيش الوطني حرر عدد من القرى في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس كما حققت القوات تقدما في مديرية مستبا ،لتواصل التقدم باتجاه سوق الربوع.
وهذه هي ثاني جبهة تنتفض بعد جبهة تعز، التي حققت انتصارات ساحقة خلال الأسبوعين الماضيين في الجبهة الغربية، ودحر مليشيا الحوثي من مواقع كثيرة.
*عملية مفاجئة
وأطلقت قوات الجيش الوطني في المنطقة الخامسة عملية عسكرية مفاجئة، ضد مليشيا الحوثي شمالي محافظة حجة.
وقال قائد المنطقة، اللواء الركن يحيى صلاح، إن العملية العسكرية أسفرت عن تحرير أكثر من عشر قرى في مديرية عبس، فضلا عن قطع الخط الرابط بين مديرية مستبأ وعزلة بني حسن بمديرية عبس ،ما يعني فصل الجبهة الجنوبية عن الشمالية والشرقية، بحسب اللواء يحيى صلاح.
وتوعّد قائد المنطقة مليشيا الحوثي بمفاجآت عدة، وعمليات عسكرية مستمرة، مؤكدا أن هذا الهجوم يأتي استباقا لنيّة مليشيا الحوثي شن هجوم مباغت على مواقع قوات الجيش في 'المنطقة الخامسة'.
وقال إعلام المنطقة العسكرية إن قوات الجيش أسرت مجاميع حوثية في منطقة شعب الدوش بعد مقتل العشرات، بينهم قيادي برتبة عقيد.
ويسعى الجيش الوطني للسيطرة على كامل مديرية عبس، بما في ذلك الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة، وقطع إمدادات الحوثيين عبر هذا الخط.
وبحسب المصادر، فلا زالت المعارك مستمرة نحو مركز مديرية عبس، فيما سقط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي، وغنم الجيش أسلحة وعتادا عسكريا متنوعا خلال المواجهات.