إعلان تاريخي في تعز يدخل حيز التنفيذ وقيادة المحور تصدر بيانا هاما

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 1378

دخل إعلان التعبئة العامة في محافظة تعز، حيز التنفيذ، ابتداءا من صباح اليوم الجمعة.

وكان محافظ تعز نبيل شمسان قال في لقاء استثنائي موسع عقد امس في تعز ان إعلان التعبئة العامة، يبدأ من الساعة الثامنة من يوم الجمعة وتتمثل بالانتقال بالمحافظة بما في ذلك الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والاقتصاد والسياسة والإعلام إلى حالة الحرب وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لمعركة التحرير الفاصلة.

وبالتزامن مع هذا الاعلان أصدرت قيادة محور تعز بيانا تضمن توجيهات مهمة إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية بمديريات المحافظة، ودعوة للمغرر بهم.

وقال بيان المحور " تزامنًا مع دعوى التعبئة لدعم معركة تحرير تعز التي أطلقها الأخ نبيل عبده شمسان - محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة, وانطلاقًا من هذه الدعوى وثقتنا المطلقة أنها ستكون محلّ تأثير وتجاوب من جميع أبنائنا وإخواننا, وكل المكونات السياسية والمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني, وكل فئات المحافظة وجميع الأحرار والحرائر, وفي كل المحافظات خصوصًا أن بلادنا تمرّ في أسوأ مرحلة جراء الحرب التي تشنها مليشيا جماعة الحوثي, وما صاحبها من ممارسات من قبل هذه الفئة الباغية ضد جميع أبناء الشعب اليمني, التي لم تفرق بين طفل أو امرأة, فعمّ فسادها جميع ربوع اليمن؛ حيث لا يوجد بيت مدر ولا شجر ولا وبر وهو يئن ألمًا وقهرًا من باطل وبطش وإذلال المليشيات, وإيمانًا منا بتفاعل كل أبناء المحافظة مع هذه الدعوى حتى تودي ثمارها؛ فإننا نوجه جميع قيادات الوحدات والوحدات الفرعية وكل القيادات الميدانية أن يكونوا على قدر المسؤولية, وعند حسن ظن المجتمع وكل قيادات تعز وذلك بالتعامل الإيجابي, والتحلي بالقدوة الحسنة, وأن يكونوا محلّ ثقة الجميع ممن التفوا إلى جانبهم, كون قيادات الجيش هي من تتقدم الصفوف وإدارة المعركة".

ووجهت قيادة المحور كافة القيادات الميدانية أن يكونوا على قدر كبير من التحلي بأخلاق الحرب, والالتزام بقواعد الاشتباك المتعلقة بالأعمال القتالية؛ من حيث احترام الأعيان المدنية والأحياء السكنية, وتجنيب المدنيين والنساء والأطفال, وأي أضرار تطال المدنيين, والالتزام بحقوق الإنسان كافة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت كل المغرر بهم من قبل العدو الحوثي من أبناء تعز العودة إلى رشدهم, والانضمام إلى صفوف إخوانهم في الجيش الوطني؛ للذود عن وطنهم والدفاع عن كرامتهم, ونعدهم أنهم سيكونون في أمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.