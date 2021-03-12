اعلان هام من وزارة الداخلية بشأن الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وكشف حقيقة منع السفر عبر عدن وسيئون

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أعلنت وزارة الداخلية،في الحكومة الشرعية، عدم التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من بعد 2016 باعتبارها صادرة من جهات إنقلابية وغير رسمية وغير معترف بها دوليا.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه يمكن للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية التوجه إلى مراكز صرف الجوازات بالمحافظات المحررة لاستخراج جوازات سفر رسمية ومعترف بها تمكنهم من السفر عبر مطاري عدن أو سيئون.
ونفى المصدر بهذا الصدد الأنباء التي تحدثت عن إصدار وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان أي توجيهات بمنع المواطنين من ابناء المحافظات الشمالية من السفر عبر مطاري عدن أو سيئون الدوليين.
وأكد أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان قضت بتسهيل معاملات صرف الجوازات للمواطنين القادمين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية في مراكز الصرف المعتمدة في المناطق المحررة بكل يسر وسهولة ودون أي عقبات أو معوقات.. داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في كل ما تنشره من أخبار واستقاء المعلومات من مصادرها والحرص على عدم إثارة المناطقية أو الشحن المناطقي في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن.