في هجوم هو الأول من نوعة الجيش الوطن يزف بشائر النصر من جبهات حجة سوق البدح ويعلن عن تقدمات استراتيجية كبيرة

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية" أن معارك حامية تدور الآن للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة .

وأضافت أن قوات الجيش وصلت إلى سوق البدّاح في مديرية عبس بمحافظة حجّة، وقامت بتطويقه.

من جهته، قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إن هناك "تقدما كبيرا لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس".

وأضاف أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين"، مضيفاً أن "تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل".