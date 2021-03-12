تفاصيل المعارك الدامية في جبهات تعز خلال 24 ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات

الجمعة 12 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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عززت القوات المشتركة، من سيطرتها على مواقع استراتيجية في جبهة الكدحة بمديرية المعافر غرب تعز، جنوب غربي البلاد، وسط انهيار وخسائر في صفوف ميليشيات الحوثي.

وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات اللواء 21 مشاة وألوية العمالقة عززت من سيطرتها على وادي الحناية والمواقع والجبال الاستراتيجية المحيطة به.

وأضافت المصادر، بحسب الإعلام العسكري للقوات العسكرية، أن ميليشيات الحوثي تعيش في حالة من الانهيار وقد لاذت عناصرها بالهروب من مواقعها بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها إثر الضربات الموجعة التي تلقتها من القوات المشتركة.

وتمكنت القوات المسلحة، الأربعاء، من السيطرة على وادي ومدرسة الحناية والتبة الحمراء وتم تعزيز سيطرتها وإسقاط عدد من المواقع الاستراتيجية.

في السياق، حررت قوات الجيش الوطني، الخميس، مناطق ومرتفعات جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، إنه تم تحرير مناطق الكويحة والطوير الأعلى جنوب غربي مديرية مقبنة، كما تمكنت قوات الجيش أيضاً من تحرر جبل غباري الاستراتيجي المطل على أجزاء كبيرة من مديريات المعافر والوازعية ومقبنة.

وأكد أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم متسارع للجيش.. مشيراً إلى أن معارك الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز رابط فيديو لقوات الجيش من المواقع المحررة في الكويحة والطوير غرب مقبنة محافظة تعز