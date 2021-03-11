انتصارات استراتيجية بتعز والتحام جمهوري غير مسبوق.. قوات الجيش على مشارف ”البرح“ والقوات المشتركة تتقدم من بوابة ”المعافر“

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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واصلت القوات الحكومية، الخميس 11 مارس/آذار، تحقيق تقدمها الميداني غربي محافظة تعز، حتى باتت على مشارف ”البرح“.

مصادر عسكرية ميدانية، قالت إن القوات الحكومية حررت جبل "غباري" الاستراتيجي بمديرية الوازعية والتحمت في جبهتي "مقبنة" و"الكدحة" بمنطقة "الطوير الأعلى"، بعد ان طهرت، صباح اليوم، منطقتي "الكويحهة" و"الطوير الأعلى" غربي مديرية مقبنة.

وسهلت الانتصارات غير المسبوقة، خلال الساعات والايام الماضية، فتح الطرقات الفرعية بين الحجرية والساحل الغربي، وتمهد الطريق لتحرك القوات الحكومية إلى منطقة البرح الاستراتيجية الفاصلة بين مديريتي مقبنة والمخا.

وتعتبر البرح منطقة مهمة للطرفين، واليها فرت مجاميع مليشيات الحوثي بعد دحرها من قرى ومناطق عدة في جبهات ريف تعز الغربي،الايام الماضية.

كما انها قريبة من القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي لتعز، التي التحمت بعضها بقوات الشرعية القادمة من الكدحة، ولايفصلها عن اول نقطة للحوثيين في البرح سوى بضع كيلو مترات.

و يأتي هذا التقدم الميداني الجديد بعد ساعات من تطهير القوات الحكومية وقوات العمالقة منطقة "الحناية" بمديرية المعافر، المحاذية لمديريتي موزع والوازعية المحررتين.



وقالت مصادر ميدانية أن قوات اللواء 21 مشاة نفّذت عملية هجومية على مواقع لمليشيا الحوثي وتمكنت من تحرير منطقة "الحناية"، وكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وامس الاربعاء قال الناطق باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر ، أن فرق ازالة الالغام التابعة للجيش الوطني تقوم حاليا بنزع وتطهير منطقة (الحناية البرح) التابعة لمديرية موزع والتي تعد نقطة التحام جديدة للجيش الوطني والقوات المشتركة لتحرير منطقة "البرح".

وكانت المناطق المحررة مؤخراً في مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر، والمقدر مساحتها بـ 40 كيلو مناطق عازلة أمام تحركات المواطنين والقوات الحكومية بين الساحل الغربي ومدينة تعز وريف الحجرية.

وسيخفف التحام القوات الحكومية بالقوات المشتركة التي بدأت اليوم بلقاء قائد اللواء 35 مدرع العميد عبدالرحمن الشمساني مع قوات العمالقة من تبعات الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل مليشيات الحوثي منذ سته أعوام.

ويتوقع مد السلطة المحلية في تعز سلطتها إلى مديريات الساحل الغربي (المخا، موزع، الوزارعية، ذوباب، المندب)، والعمل على إعادة تشغيل ميناء المخا لاستقبال المواد الغذائية والاستهلاكية لسكان المحافظة، وتشغيل المحطات الكهربائية العامة.

وأعلن، محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، اليوم الخميس، التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.