فنانة خليجية شهيرة جدا عمليات التجميل تحيلها إلى مجهولة

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تداو رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة حديثة للإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت اهتمام الكثير من المتابعين.
وظهرت حليمة فيها بإطلالة مغايرة تماماً لتلك التي اعتادها هؤلاء، حيث تبين أنها نشرت الصورة قبل هذا على حسابها الخاص على (سناب شات)، مشيرة في تعليها عليها إلى أنها أجرت تعديلاً على بشرتها وأنها ستتحدث عن هذا الأمر في وقت لاحق، وفق (لها).
وتساءل الكثير من المتابعين عن سبب هذا التغيير وعن طبيعة التعديل الذي أجرته، وفي هذا السياق تناقل هؤلاء فيديو قديماً للإعلامية ظهرت فيه وهي تذيع الأخبار في بدايتها في مرحلة التسعينات.
وجاء في معظم التعليقات أنها تغيرت إلى حد كبير وأنها كانت أكثر جمالاً قبل الخضوع لعمليات التجميل، ومما كُتب في هذا السياق: "الصوت هو الشي الوحيد الي يشبها" و"كانت مخلوقة وصارت مصنوعة" و"الصوت الوحيد الي ماتغير" و"حلوة كانت ما تعيب وتقول مو مسوية تجميل مسوية خشمها" و"من ذي حليمة ؟".