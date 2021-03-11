السعودية.. حكم ابتدائي بإعدام خمسة متهمين من أصل 45 شخص

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أصدرت محكمة سعودية اليوم الخميس، حكما ابتدائيا بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لـ"داعش" مكونة من 45 متهما يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة.

وذكرت صحيفة "سبق" أن "المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما ابتدائيا بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم "داعش" مكونة من خمسة وأربعين متهما، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة".

وحسب "سبق"، "كانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة، ومن أبرزها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادي والتي وقعت في يوم الثلاثاء 27 /6/ 1437هـ في مركز العرجا بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى اشتراكهم في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها. كما شارك أعضاء الخلية في تفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر".