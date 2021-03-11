مستجدات معارك مأرب.. مقتلة جديدة للحوثيين بجبهتي ”الكسارة“ و”جبل مراد“

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 884

كسرت قوات الجيش الوطني ورجال القبائل، الخميس 11 مارس/آذار، هجوما شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع في جبهة "جبل مراد" جنوب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية إن الجيش وقبائل مراد خاضوا مواجهات بكافة أنواع الأسلحة مع ميليشيا الحوثي المهاجمة في قطاع "حيد آل أحمد" ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ميدانية.



وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، فيما دك طيران التحالف بعدة ضربات جوية مجاميع وآليات حوثية أخرى في رحبة وماهلية، ما ضاعف خسائر المليشيا.



وخلال الساعات الماضية، تكبدت المليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى، في مواجهات مع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، في جبهة "الكسارة" (غرب).

واندلعت مواجهات عنيفة أثناء محاولة مجاميع من مليشيا الحوثي التقدم باتجاه مواقع القوات الحكومية والمقاومة، التي أحبطت المحاولة الهجومية للحوثين وأجبرتهم على التراجع والفرار، بعد أن خسروا عشرات القتلى والجرحى.

في السياق استهدفت وحدة المدفعية، تحركات لتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

وتحاول مليشيا الحوثي منذ تصعيدها الذي بدأته في فبراير الماضي تحقيق تقدم في جبهات الجنوبية لمأرب لكنها تصطدم كل مرة بصمود وصلابة قوات الجيش وقبائل مراد الذين كبدوها خسائر قاسية في عدها وعديد عناصرها.