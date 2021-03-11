تعز.. انتشار واسع لقوات الشرطة العسكرية في المناطق المحررة غربي المحافظة

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باشرت قوات من الشرطة العسكرية، اليوم الخميس، انتشارها الواسع في القرى والمناطق التي حررتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية، غربي تعز بهدف تأمينها.
وقال قائد الشرطة العسكرية في تعز العميد محمد سالم الخولاني، إن الشرطة تقوم بتأمين مهام قتالية وأمنية، ومشاركة بقوام سريتين مع الجيش الوطني لتحرير الجبهة الغربية.
وأكد استمرار التقدم حتى تحرير الجبهة الغربية ومحافظة تعز بأكملها واستعادة الدولة وتحرير الجمهورية.
وتواصل قوات الجيش الوطني بمختلف ألويتها القتالية تقدمها المتسارع في الجبهة الغربية وسط انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية.