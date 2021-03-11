الحوثيون يستهدفون مدينة مأرب بأحد الصواريخ البالستية

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استهدفت المليشيات الحوثية مدينة مأرب بعد عصر اليوم الخميس بأحد الصواريخ البالستية , وقال شهود عيان ان الصاروخ سقط في الأجزاء الشمالية من حي الروضة ., محدثا أضرارا مختلفة في المنازل القريبة من مكان سقوط الصاروخ.
يشار إلى أن هذا الصاروخ هو الثاني في أقل من 24 ساعة الماضية .
وكثفت مليشيا الحوثي الارهابية استهدافها للمدنيين والنازحين بمدينة مارب بالصواريخ الباليستية بعد تلقيها هزائم كبيرة في جبهات القتال على يد ابطال الجيش الوطني ورجال القبائل.