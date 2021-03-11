الحوثيون يستهدفون مدينة مأرب بأحد الصواريخ البالستية

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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استهدفت المليشيات الحوثية مدينة مأرب بعد عصر اليوم الخميس بأحد الصواريخ البالستية , وقال شهود عيان ان الصاروخ سقط في الأجزاء الشمالية من حي الروضة ., محدثا أضرارا مختلفة في المنازل القريبة من مكان سقوط الصاروخ.

يشار إلى أن هذا الصاروخ هو الثاني في أقل من 24 ساعة الماضية .

وكثفت مليشيا الحوثي الارهابية استهدافها للمدنيين والنازحين بمدينة مارب بالصواريخ الباليستية بعد تلقيها هزائم كبيرة في جبهات القتال على يد ابطال الجيش الوطني ورجال القبائل.