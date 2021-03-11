وداع محزن لـ ميسي ورونالدو

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-كوورة

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ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أمس الأربعاء بعد أن تعادل الفريقان 1/1 في مباراة الإياب التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث خسر برشلونة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / 5، ولكن الفريق لعب بشكل جيد مقارنة بالمباراة التي خسرها على ملعب كامب نو.

وحسم باريس سان جيرمان الفرنسي، عبوره لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج بالتعادل أمام برشلونة بنتيجة (1-1)، مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16 من البطولة.وسجل لباريس سان جيرمان كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، بينما أحرز ميسي هدفا رائعا لبرشلونة (37)، قبل أن يهدر ركلة جزاء (48).

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الانتصار بنتيجة (4-1) ذهابًا في معقل البارسا "كامب نو"، ليتأهل بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

كذلك ودع يوفنتوس البطولة رغم فوزه على ضيفه بورتو 3-2 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمس الأول الثلاثاء، قبل أن يحجز الفريق البرتغالي مقعده في دور الثمانية، بـ10 لاعبين، بعد أن فاز ذهابا 2-1.

وكرر يوفنتوس نفس سيناريو النسخة الماضية من البطولة القارية بعدما كان ودعها من دور الستة عشر أيضا بعد تفوق منافسه ليون الفرنسي بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين عقب التعادل 2-2 في مجموع اللقاءين.

ويتزامن العام الحالي مع مرور 25 عاما على آخر لقب ليوفنتوس في دوري الأبطال، وسط تكهنات بشأن إعادة النظر في مستقبل الفريق، خاصة فيما يتعلق بالنجوم كبار السن، حيث قد يشمل الأمر الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 36 عاما.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 قادما من ريال مدريد في صفقة تردد أن قيمتها جاوزت 100 مليون يورو (119 مليون دولار)، ووسط تكهنات حول حصول قائد المنتخب البرتغالي على 30 مليون يورو سنويا بهدف مساهمته في إعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ ربع قرن.

ومع قدوم النجم الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، فإن أفضل نتائج يوفنتوس في البطولة القارية كانت الوصول لدور الثمانية في 2019، لكن الأمور كانت أفضل في الدوري الإيطالي حيث أسهمت أهداف رونالدو في فوز الفريق باللقب في آخر موسمين، ليكمل هيمنة 9 مواسم متتالية على المسابقة.

ورغم تصدره قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفا، ظهر رونالدو كمجرد شبح في مواجهة بورتو.