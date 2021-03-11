عاجل: محافظ تعز يعلن التعبة العامة والانتقال بالمحافظة الى حالة الحرب.. ماذا سيترتب على ذلك؟

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تعز

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أعلن محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، اليوم الخميس، التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش الوطني حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

وقال المحافظ نبيل شمسان في كلمته التي ألقاها في اللقاء الموسع والاستثنائي بحضور قيادات السلطة المحلية والجيش الوطني والأجهزة الامنية والمكونات الشعبية والحزبية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمنظمات والنقابات وممثلين عن جميع المديريات المحررة وغير المحررة بالمحافظة "أن إعلان التعبئة العامة، ابتداء من الساعة الثامنة من يوم غد الجمعة تتمثل بالانتقال بالمحافظة بما في ذلك الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والاقتصاد والسياسة والإعلام إلى حالة الحرب وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لمعركة التحرير الفاصلة".

يأتي هذا بالتزامن مع انتصارات كبيرة تحققها قوات الجيش والمقاومة في الجبهة الغربية لمحافظة تعز.

المحافظ شمسان أضاف" أن عملية الدعم والإسناد ستكون على مستوى التكوينات والاطر الرسمية ولجان على مستوى المديريات المحررة وغير المحررة وتوحيد الخطاب الاعلامي والسياسي والديني ونبذ الخلافات والتباينات والاصطفاف خلف الجيش الوطني لتحقيق التحرير".

واشار الى أن هناك إجراءات اتخذتها السلطة المحلية منها تشكيل لجنة مالية ستقوم بعكس الايرادات والفورات التي حددتها لجنة الموازنة والتبرعات وفق قواعد مالية ورقابية وضوابط شفافة لدعم الجيش الوطني.

وأكد المحافظ، أن الاجهزة الامنية لديها خطة كاملة لضبط الامن في المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها وبسط سلطة الدولة ومعالجة كافة القضايا والاختلالات والظواهر المخلة في دعم وإسناد المعركة.. مشيداً باهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيس الحكومة.

ودعا المحافظ جميع أبناء اقليم الجند في الداخل والخارج والاحزاب والقيادة السياسية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى لدعم وإسناد الجيش الوطني.

كما دعا المحافظ شمسان المنخرطين في صفوف المليشيات الحوثية من أبناء المحافظة للعودة الى جادة الصواب والانضمام الي صف الشرعية والوقوف بجانب إخوانهم في الجيش الوطني.

ولفت محافظ تعز، الى أن هناك اجراءات تتمثل بضبط وترشيد النفقات وإلغاء النفقات غير الضرورية وضبط تحصيل الإيرادات المهدرة وتوجيهها لدعم وإسناد معركة التحرير وضبط الامن وتوفير خدمات الصحة للجرحى والمصابين من أبطال الجيش بالدرجة الاولى بعد مصادقة السلطة المحلية على خطة التحرير.

واشاد بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم الاخوية وما قدموه لمحافظة تعز من دعم وإسناد عسكري وإنساني.

وفي اللقاء الموسع تم إشهار ميثاق الشرف الوطني لدعم واسناد الجيش الوطني والتبرعات بمبالغ نقدية للحساب البنكي من قبل الحاضرين وإعلان فتح باب التبرعات لدعم وإسناد معركة التحرير الشامل.