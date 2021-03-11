بعد تحريرها مناطق مهمة.. التحام جديد بين جبهتين غرب تعز والقوات الحكومية تكشف وجهتها القادمة

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية،اليوم الخميس، تحرير مناطق جديدة غربي تعز والتحام جبهتي مقبنة والكدحة،اثر معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت منطقة الكويحة والطوير الأعلى في جبهة مقبنة غرب المحافظة، وسط تقدم متسارع.

وذكر إن القوات في جبهتي مقبنة والكدحة التحمت ببعضها بمنطقة الطوير الأعلى غرب تعز.

وتكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية وتم مصادرة معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم ضربات موجعة.

*اهمية الكدحة

وتكمن أهمية جبهة الكدحة التي اعلن الجيش السيطرة عليها بالكامل في أنها تربط بين 4 مديريات، وهي الوازعية والمعافر ومقبنة وجبل حبشي (غرب تعز)، وتساهم في التحام القوات الحكومية مع بعضها البعض، بعد أن ظلت متفرقة منذ بداية الحرب.

كما أن تحرير منطقة الكدحة يكسر الحصار جزيئاً عن مدينة تعز التي تفرضه عليها الميليشيات الحوثية للسنة السادسة على التوالي، إضافةً إلى أن هذا التقدم يساعد قوات الجيش في المضي قدماً نحو استكمال تحرير منطقة البرح وفتح الطريق الرئيس "تعز- المخا".

*الوجهة القادمة

وتطابقت تصريحات قيادات عسكرية، في تعز حول الوجهة القادمة للقوات الحكومية، بعد التقدم الكبير في جبهات ريف تعز، من جبل حبشي مرورا بمقبنة وحتى الكدحة ووصولا الى مشارف الوازعية.

ووفق ما رصده «مأرب برس» من تصريحات اولئك القادة، فان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تستعد للانقضاض على مليشيات الحوثي المتمركزة في منطقة البرح شمال غربي المحافظة.

وتعتبر البرح منطقة مهمة للطرفين، واليها فرت مجاميع مليشيات الحوثي بعد دحرها من قرى ومناطق عدة في جبهات ريف تعز الغربي،الايام الماضية.

كما انها قريبة من القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي لتعز، التي التحمت بعضها بقوات الشرعية القادمة من الكدحة، ولايفصلها عن اول نقطة للحوثيين في البرح سوى بضع كيلو مترات.

وامس الاربعاء قال الناطق باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر ، أن فرق ازالة الالغام التابعة للجيش الوطني تقوم حاليا بنزع وتطهير منطقة (الحناية البرح) التابعة لمديرية موزع والتي تعد نقطة التحام جديدة للجيش الوطني والقوات المشتركة لتحرير منطقة البرح.

وأشار الى مواجهات عنيفة دارت بين الجيش الوطني في جبهة مقبنة والمليشيات التي حاولت إعاقة التحام جبهتي مقبنة والكدحة وسط تقدم أبطال الجيش، وهو الالتحام الذي حدث اليوم.