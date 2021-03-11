عاجل: محافظ تعز يعلن التعبة العامة والانتقال بالمحافظة الى حالة الحرب.. ماذا سيترتب على ذلك؟ بعد تحريرها مناطق مهمة.. التحام جديد بين جبهتين غرب تعز والقوات الحكومية تكشف وجهتها القادمة محور تعز يعلن بدء صرف المرتبات ويحدد لمن سيتم الصرف شاهد.. ما عثرت عليه قوات الشرعية بعد طرد المليشيات الحوثية من غرب تعز بيان سعودي من الأميرة ريما يشير الى طريق الحل في اليمن وما يحدث في تعز ومأرب وما تقدمه ايران للحوثيين من الرياض.. روسيا تحذر الحوثيين وتعلن موقفا رسميا من تراجع امريكا عن قرار تصنيفهم كإرهابيين بسبب كورونا..طيران الإمارات تضع موظفيها بين خيارين لا ثالث لهما دراسة حديثة ومهمة تنصح بعدم تناول الفواكة في هذا التوقيت الحرب الإعلامية تعود من جديد بين الولايات المتحدة والصين وهذه إبرزها في أول وأكبر انتصارات للجيش الوطني تعز تلتحم بالمخا والزحف مستمر بتجاه البرح
أعلن محور تعز، عن بدء صرف رواتب بعض منتسبي المحور، المقيدين بما يسمى كشف الحالات.
وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان نشره على حسابه في فيسبوك،امس أن المستحقات الذي سيبدأ صرفها اليوم الخميس ،عبر مصرف القطيبي ستشمل الشهداء والجرحى والأسرى وكبار السن.
وبحسب محور تعز ،سيتم أيضًا دفع مرتبات، المتوفين من عناصر الجيش الذين كان ضمن قوات محور تعز.
وحققت القوات الحكومية التابعة لمحور تعز ،خلال الايام الماضية، انتصارات كبيرة في الجبهة الغربية للمحافظة، مسنودة برجال المقاومة الشعبية، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط انهيار المليشيات الحوثية وتقدم قوات الشرعية.