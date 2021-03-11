محور تعز يعلن بدء صرف المرتبات ويحدد لمن سيتم الصرف

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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أعلن محور تعز، عن بدء صرف رواتب بعض منتسبي المحور، المقيدين بما يسمى كشف الحالات.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان نشره على حسابه في فيسبوك،امس أن المستحقات الذي سيبدأ صرفها اليوم الخميس ،عبر مصرف القطيبي ستشمل الشهداء والجرحى والأسرى وكبار السن.

وبحسب محور تعز ،سيتم أيضًا دفع مرتبات، المتوفين من عناصر الجيش الذين كان ضمن قوات محور تعز.

وحققت القوات الحكومية التابعة لمحور تعز ،خلال الايام الماضية، انتصارات كبيرة في الجبهة الغربية للمحافظة، مسنودة برجال المقاومة الشعبية، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط انهيار المليشيات الحوثية وتقدم قوات الشرعية.